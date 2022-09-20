Жители Петрозаводска просят подсветить набережную

Петрозаводчанам не хватает света на набережной.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост, в котором жители пожаловались на недостаточное освещение набережной.

«Когда уже по всей набережной будет свет? Хотелось бы гарантий», - пишут участники паблика и публикуют фото темных и светлых участков одной из любимых зон отдыха горожан.