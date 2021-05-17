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Жители Петрозаводска удивлены выбором места для установки памятника Чарльзу Гаскойну

Новости. Общество
10:55, 18 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Дарьи Каликиной
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Петрозаводчане обеспокоены ситуацией с начавшимся строительством памятника Чарльзу Гаскойну на проспекте К. Маркса.

Появившееся недавно на проспекте К. Маркса огромное ограждение без информационной надписи вызвало немало вопросов у жителей столицы Карелии. Горожане испугались, что в центре Петрозаводска вновь вырубят деревья.

 

«Ожидая, по традиции, только что-то очень плохое от данной ситуации, сразу, позвонила в отдел благоустройства ПГО, спросить, какие деревья в очередной раз собираются сносить. Мне сказали, что деревья сносить не будут, а строится напротив „Парижанки“, по краю парка Ямка, памятник Ч. Гаскойну. Я видела информацию о намечающемся строительстве в СМИ, но я поняла, читая информацию, что памятник будет установлен на пересечении Дзержинского и К. Маркса, непосредственно у „Парижанки“. Я думаю, что ни я одна не поняла, где же конкретно будет памятник. Более странного места, чем-то, которое было выбрано не понятно кем, трудно себе представить. Почему жители города не участвовали в обсуждении? В отделе благоустройства меня заверили, что ни одно дерево сноситься не будет. Но тогда и памятник не будет виден с проспекта, там же кусты и деревья! И вся композиция будет стоять задом (я не знаю, как еще это обозначить) к месту бывшего завода, что совсем нелогично», — пишет на своей странице в соцсети общественница Дарья Каликина.

Странным считает активистка и то, что заказчиком благоустройства территории в центре карельской столицы, где должен появиться памятник Чарльзу Гаскойну, выступил Национальный музей Карелии. Максимальная цена контракта составляет 16,5 млн рублей.

«Очень хочется спросить, а руководство музея не хочет сначала отремонтировать свое собственное здание, той ее части, выходящей самой своей неприглядной стороной на памятник Державину? Не лучше ли сначала отремонтировать то, что позорит нас перед туристами, а потом уже вместе с горожанами обсуждать и тратить деньги на новые памятники???» — возмущается Дарья Каликина.

 

 

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где сегодня и отливают памятник. Монумент должны открыть летом.

Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн — великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

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Комментарии

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Вася
2021-05-18 11:12:42
Опять все обижают.
врунофф
2021-05-18 11:05:23
Общественница очень хочет в горсовет, потому и истерит. Начался предвыборный чёс. Но её туда не возьмут. Там бездельники с айфончиками не нужны.
кир
2021-05-18 11:04:05
Пофиг всем, - сказал кот.
Гость
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