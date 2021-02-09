Памятник Чарльзу Гаскойну установят в центре Петрозаводска

На пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса появится памятник Чарльзу Гаскойну, сообщили в администрации Петрозаводска.

Монумент великому металлургу появится уже летом. Инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод "Петрозаводскмаш", где сегодня и отливают памятник.

Как рассказал исполняющий обязанности главного инженера литейного завода Александр Илларионов, сам памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел проихводство пушек на мировой уровень.

"Я убежден, что город обретет историко-культурный и туристический объект", - сказал директор Национального музея Карелии Михайил Гондельберг.