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Памятник Чарльзу Гаскойну установят в центре Петрозаводска

Новости. Общество
12:16, 10 Февраля 2021
фото: источник - litkons.com
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На пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса появится памятник Чарльзу Гаскойну, сообщили в администрации Петрозаводска.

Монумент великому металлургу появится уже летом. Инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод "Петрозаводскмаш", где сегодня и отливают памятник.

Как рассказал исполняющий обязанности главного инженера литейного завода Александр Илларионов, сам памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел проихводство пушек на мировой уровень.

"Я убежден, что город обретет историко-культурный и туристический объект", - сказал директор Национального музея Карелии Михайил Гондельберг.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-10 13:27:52
Литейщики суровые парни. Хрен кто оторвет
Off
2021-02-10 12:54:04
Нельзя иностранным агентам, памятники устанавливать. В Москве не поймут :)
кир
2021-02-10 12:31:38
Имел отношение г городу. Кто решил? Два других немца и террорист, зачем увековечены? Что скажет Гольденберг?
David
2021-02-10 13:14:01
кир,Иди с ларьком воюй!
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