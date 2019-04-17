Петрозаводчанам расскажут, как провести капремонт в доме

В Петрозаводске 25 апреля пройдет бесплатный семинар Центра организации капитального ремонта о проведении капитального ремонта.

25 апреля в Петрозаводске пройдет бесплатный семинар Центра организации капитального ремонта, на котором активные жители и управляющие организации узнают, как провести капитальный ремонт многоквартирного дома раньше сроков, установленных региональной программой капремонта.

Каждому человеку важно, чтобы дом, в котором он живет, был комфортным и безопасным. Жители платят взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов и хотят, чтобы такой ремонт проводился своевременно, а не через 15-20 лет, установленных программой капитального ремонта.

С каждым годом становится понятно, что к срокам программы дом может стать аварийным, ветхим и опасным для проживания. Это будет угрожать жизни и здоровью проживающих в нем людей и для проведения ремонта придется провести большое количество дорогостоящих работ. На бесплатном семинаре можно получить пошаговую инструкцию, как организовать проведение капремонта.

Вы узнаете, как создать спецсчет на капремонт и не ошибиться с банком, получить субсидию или оформить заем, если накопленных средств недостаточно.

Также в программе: какие работы обязательно должны проводится в рамках капитального ремонта, как провести энергоэффективный капремонт, какие дополнительные работы и услуги можно провести.

Ведущий семинара – Виталий Игоревич Кулагин, эксперт по энергоэффективному ремонту и руководитель Центра организации капитального ремонта.

Место проведения: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1, гостиница "Питер-Инн", конференц-зал "Пиетари-1".

Начало семинара в 18.00. Вход свободный по предварительной записи .

Чтобы стать участником семинара, позвоните по номеру 63-92-59.

Больше информации на сайте kapremont10.ru и в группе во "ВКонтакте" vk.com/kapremont10.

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