Жители Петрозаводска возмущены хамством автомобилистов (ФОТО)

В столице Карелии автолюбители паркуют машины на газонах и раздражают горожан.

Автовладельцы паркуют автомобили на газоне вблизи детской площадки на улице Кемская. Об этом сообщают читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Люди возмущены хамским поведением автовладельцев.

«Вот такие чудаки на букву „м“ ставят машины под окна на газон. Кемская 5. Ещё и на детей орут, что они там гуляют», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске инспекторы наказали «мастеров парковки» на белых Мерседесах