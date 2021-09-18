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Жители Петрозаводска возмущены хамством автомобилистов (ФОТО)

Новости. Общество
12:57, 19 Сентября 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

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В столице Карелии автолюбители паркуют машины на газонах и раздражают горожан.

Автовладельцы паркуют автомобили на газоне вблизи детской площадки на улице Кемская. Об этом сообщают читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Люди возмущены хамским поведением автовладельцев.

«Вот такие чудаки на букву „м“ ставят машины под окна на газон. Кемская 5. Ещё и на детей орут, что они там гуляют», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске инспекторы наказали «мастеров парковки» на белых Мерседесах

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Комментарии

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Скромный
2021-09-19 13:10:04
Позвонили бы в ГИБДД и забрали бы эти железяки на штраф стоянку, чего ныть!?
mobikk
2021-09-19 13:42:37
Скромный,
территории дворов и дворовых проездов не относятся к дорогам и наше ГИБДД на такие жалобы не реагирует, отсылает в мэрию, скромненько так
Гость
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