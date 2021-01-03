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Жители Петрозаводска возмущены непроходимыми тротуарами и скользкими лестницами (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 04 Января 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК
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В столице Карелии городские службы не справляются с уборкой улиц, считают жители Петрозаводска.

В Интернете жители Петрозаводска возмущаются состоянием городских тротуаров. Люди утверждают, что городские службы не убирают карельскую столицу, которая стала непроходимой для пешеходов.

Снимки засыпанного снегом и покрытого грязью города размещены в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" в соцсети.

В частности, читатели паблика сообщают, что грязь и снег мешают передвигаться по дороге между Древлянкой и Кукковкой.

"Пешеходная дорога между Кукковкой и Древлянкой. Нет слов. Обувь насквозь и никак не обойти, только вернуться назад. 300 раз подумайте, прежде чем отправиться прогуляться, особенно с детьми", - говорится в сообщении.

Горожане жалуются также на неубранные лестничные пролеты.

"Уважаемая администрация города, как прикажете ходить по лестницам? На хребте съезжать?", - пишет автор такого поста.

Люди также утверждают, что снег и лед покрывают лестницу, которая ведет к железной дороге.

"Просьба к РЖД! Чистите лестницы! Ж/д переход на Новосулажгорской. Уже не первый год не чистят ступеньки. Ни спуститься, ни подняться по ним нельзя", - сообщают горожане и обещают подать жалобу в прокуратуру. Также они считают непроходимым участок у дома №8 по ул. Пограничной.

Ранее власти Петрозаводска предлагали сообщать о некачественной уборке снега.

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Комментарии

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Сергей
2021-01-04 16:33:23
В голоде муть , засыпали всё какой то смесью , каша одна . За городом всё почищено и каши нет . Кто и как убирает дороги и дворы вопрос к мэрии .
театральный критик
2021-01-04 16:20:55
Хде ульянов с коммунистическими субботниками ? Раньше и приглашать не надо было с лопатами порезвиться на свежем воздухе.
театральный критик
2021-01-04 15:07:15
Любят фоточки в интернетики выкладывать. Сами работать не любят. С детства не приучены. Так и живем в постсоциалистическом пространстве с айфонами и блогерами.
кир
2021-01-04 15:49:24
театральный критик, блогеры достойны только такой жизни. Дядя снег убирать будет. Как бы не так.
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