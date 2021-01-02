Власти Петрозаводска предлагают сообщать о некачественной уборке снега

В столице Карелии продолжают ликвидировать последствия обильного снегопада.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, городской комбинат благоустройства в усиленном режиме очищает дорожки, тротуары, парки, скверы, лестничные спуски и другие участки пешеходной инфраструктуры. Мобильные бригады работают в разных районах города. В рамках муниципального контакта подрядчик не только убирает снег, но и борется с наледью.



Администрация Петрозаводска

"О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры петрозаводчане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 051", - предупредили в мэрии.

Ранее автолюбители пожаловались на не убранный от снега подъезд к аэропорту "Петрозаводск" в Бесовце.