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Власти Петрозаводска предлагают сообщать о некачественной уборке снега

Новости. Общество
14:55, 03 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В столице Карелии продолжают ликвидировать последствия обильного снегопада.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, городской комбинат благоустройства в усиленном режиме очищает дорожки, тротуары, парки, скверы, лестничные спуски и другие участки пешеходной инфраструктуры. Мобильные бригады работают в разных районах города. В рамках муниципального контакта подрядчик не только убирает снег, но и борется с наледью.


Администрация Петрозаводска

"О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры петрозаводчане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 051", - предупредили в мэрии.

Ранее автолюбители пожаловались на не убранный от снега подъезд к аэропорту "Петрозаводск" в Бесовце.

 

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