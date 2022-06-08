Жители Петрозаводска возмущены отсутствием остановочного комплекса у автовокзала

Пассажиры общественного транспорта в столице Карелии утверждают, что отсутствие остановочного комплекса рядом с автовокзалом приносит массу проблем.

Петрозаводчане возмущены тем, что на остановке рядом с автовокзалом нет скамеек и навеса. Пассажиры утверждают, что трудно ждать транспорт в условиях, когда нет места для отдыха и укрытия от непогоды. Об этом говорится в посте читателя паблика «Живой Петрозаводск».

«Остановка „Автовокзал“. Ни скамеечки, ни навеса. Хоть в жару, хоть в дождь, снег, ветер — стой как знаешь. Бабульки, инвалиды, женщины с детьми, пришли (некоторые еле приковыляли) из Пенсионного фонда, который неподалёку и… И ничего. Ни сесть, ни хоть опереться на что-нибудь. А ждать раздолбанного „Пазика“ по 40 минут как? Сегодня бабушка стояла-стояла, еле дыша от жары, потом решила ехать с пересадкой. На троллейбусе до ж/д вокзала, чтобы там ждать автобус № 10 сидя», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как ветер повалил остановку в Петрозаводске.