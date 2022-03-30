Ветер повалил остановку в Петрозаводске

На улице Чапаева рухнула остановка общественного транспорта.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» разместили видео инцидента, произошедшего 3 мая в 13.08 на улице Чапаева. Сильный ветер повалил остановку, под которой стояло трое человек. Люди отскочили в сторону.

«А вот и момент дуновения ветерка, и падение остановки», — комментируют видео в паблике.

«Хорошо хоть никого не задавило, за это сразу бы спросить с чиновников и наказать, а лучше уволить!!!» — пишут подписчики паблика.