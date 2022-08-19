Жители Петрозаводска возмущены высокими ценами на такси

Жители столицы Карелии возмущены тем, как подорожали поездки в «Яндекс.Такси», но УФАС не видит в этом никаких нарушений.

Поездка на «Яндекс. Такси» по короткому маршруту в границах одного района Петрозаводска колеблется в цене в пределах 300 рублей. Клиентов возмущают взлетевшие цены на сервис агрегатора такси. Они считают, что «Яндекс.Такси» «захватило» рынок перевозок и с позиции монополиста навязывает максимально жесткие условия клиентам. Горожане считают, что антимонопольщики должны вмешаться в ситуацию.

«Аууу, ФАС, вы где? Или кто-то все ещё думает, что Яндекс не монополист в Птз по услугам такси?», — говорит автор поста в соцсети.

В соцсети опубликованы скриншоты из приложений «Яндекс.Такси» и «Uber»: путь от улицы Лыжная до Сортавальской в микрорайоне Кукковка был оценен агрегатором в 291 рубль и 318 рублей соответственно.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».