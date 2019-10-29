Жители Петрозаводска выйдут на зимний забег

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Власти карельской столицы пригласили горожан принять участие в фестивале городского бега "Километр здоровья".
Первого ноября в Петрозаводске пройдёт фестиваль городского бега "Километр здоровья". Акция проходит в девятый раз.
Участникам предлагаются две дистанции - 500 или 1000 метров. В 18 часов пробежку вместе с единомышленниками могут совершить все желающие – любители бега, спортсмены, активно работающие на результат, и горожане, еще не решавшиеся выйти на беговую дорожку. Регистрация и номер предоставляются бесплатно.
Те, кто преодолел все дистанции на протяжении фестиваля и примет участие во Всероссийской акции "Побегай 1 января", получат призы. В прошлом году Петрозаводск стал лидером массового новогоднего забега.
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