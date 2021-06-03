Жители Петрозаводска задыхаются от пыли из-за проезжающих машин (ВИДЕО)

Горожане просят чиновников обратить внимание на проезд Автолюбителей: передвигающиеся по дороге без асфальта машины поднимают в воздух пыль и грязь, которая оседает в квартирах местных жителей.

Горожане сообщают, что автомобили поднимают облако пыли, двигаясь по дороге на проезде Автолюбителей в Петрозаводске. Затем эта пыль оседает в округе, в том числе в квартирах местных жителей. На трассе до сих пор не уложен асфальт, поэтому летом каждый проезжающий автомобиль поднимает в воздух грязь.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» со ссылкой на youtube-канал «Карельский перевозчик».

Люди просят представителей власти обратить внимание на их проблему.

Проезд Автолюбителей в Петрозаводске соединяет Шуйское шоссе и Соломенское шоссе.