Жители Петрозаводска жалуются на перекопанную улицу и ленивых рабочих (ФОТО)

В столице Карелии горожане возмущены ремонтом Балтийской улицы: по местным тротуарам стало трудно ходить из-за грязи.

Дороги на Балтийской улице разрыты. Это возмущает местных жителей, сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На 1 ноября ремонт должны были закончить. Судя по отсутствию рабочих — закончили. Как должны дойти до школы дети — ремонтникам все равно», — говорит автор поста.

Также в сообщении прозвучал упрек в адрес рабочих, которые производили ремонт участка.

«Я за два месяца ремонта видела их (рабочих) в двух ипостасях- либо курят, либо сидят в телефоне. Наверно, сейчас ждут морозов. Тогда начнут асфальт укладывать. А, может, и не начнут, это же не главное. Важнее установить уродские заборы и заставить петрозаводчан ходить только по „указке“», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что подрядчика заставили переделать тротуар на Голиковке в Петрозаводске.