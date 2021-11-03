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Жители Петрозаводска жалуются на перекопанную улицу и ленивых рабочих (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 03 Ноября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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В столице Карелии горожане возмущены ремонтом Балтийской улицы: по местным тротуарам стало трудно ходить из-за грязи.

Дороги на Балтийской улице разрыты. Это возмущает местных жителей, сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На 1 ноября ремонт должны были закончить. Судя по отсутствию рабочих — закончили. Как должны дойти до школы дети — ремонтникам все равно», — говорит автор поста. 

Также в сообщении прозвучал упрек в адрес рабочих, которые производили ремонт участка. 

«Я за два месяца ремонта видела их (рабочих) в двух ипостасях- либо курят, либо сидят в телефоне. Наверно, сейчас ждут морозов. Тогда начнут асфальт укладывать. А, может, и не начнут, это же не главное. Важнее установить уродские заборы и заставить петрозаводчан ходить только по „указке“», — говорится в посте. 

Ранее сообщалось, что подрядчика заставили переделать тротуар на Голиковке в Петрозаводске.

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