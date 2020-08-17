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Жители поселка Карелии просят поощрить местного участкового за работу

Новости. Общество
18:00, 17 Августа 2020
фото: Павел Бекренев/МВД Карелии
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Глава Рыборецкого сельского поселения и местные жители благодарят участкового уполномоченного полиции Павла Бекренева за работу и просят министра внутренних дел Карелии его поощрить, сообщили в МВД республики.

В адрес министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступила благодарность от администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения.

Глава поселения и его жители просят поощрить старшего участкового уполномоченного полиции Павла Бекренева.

Селяне считают, что их участковый - пример для других сотрудников. Жители Рыбреки благодарны ему за неравнодушие и добросовестность, ведь Павел даже в свободное от работы время всегда на связи, готов приехать и оказать помощь. "Он на своем месте и занимается своим делом. Всегда спокойно и терпеливо выслушает каждого, поможет и делом, и словом. Его работа с гражданами помогает предотвратить правонарушения" - говорит про Павла Бекренева Глава поселения Наталья Силакова.

Один из последних примеров работы сельского участкового – ликвидация незаконных свалок на территории поселения. Капитан полиции Павел Бекренев не только установил нарушителей, но и провел с ними качественную профилактическую работу. Граждане, организовавшие свалки самостоятельно очистили участки земли и вывезли незаконно складируемый мусор.

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Комментарии

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кир
2020-08-17 19:03:33
Мне тоже приятно читать.
Ирина Сергеевна
2020-08-17 18:31:21
Фантастика!!! Давно не приходилось слышать такое про полицейских!?!
Обязательно надо поощрить!
Гость
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