Жители поселка Карелии просят поощрить местного участкового за работу

Глава Рыборецкого сельского поселения и местные жители благодарят участкового уполномоченного полиции Павла Бекренева за работу и просят министра внутренних дел Карелии его поощрить, сообщили в МВД республики.

В адрес министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступила благодарность от администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения.

Глава поселения и его жители просят поощрить старшего участкового уполномоченного полиции Павла Бекренева.

Селяне считают, что их участковый - пример для других сотрудников. Жители Рыбреки благодарны ему за неравнодушие и добросовестность, ведь Павел даже в свободное от работы время всегда на связи, готов приехать и оказать помощь. "Он на своем месте и занимается своим делом. Всегда спокойно и терпеливо выслушает каждого, поможет и делом, и словом. Его работа с гражданами помогает предотвратить правонарушения" - говорит про Павла Бекренева Глава поселения Наталья Силакова.

Один из последних примеров работы сельского участкового – ликвидация незаконных свалок на территории поселения. Капитан полиции Павел Бекренев не только установил нарушителей, но и провел с ними качественную профилактическую работу. Граждане, организовавшие свалки самостоятельно очистили участки земли и вывезли незаконно складируемый мусор.