Жители поселка в Карелии не могут безопасно добраться до федеральной трассы

Жители поселка Куркиеки Лахденпохского района возмущены ситуацией с доступностью выезда на федеральную трассу.

В паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!" разметили пост о непростой ситуации, в которой оказались жители Куркиеки в связи с ремонтом дороги, ведущей от федеральной трассы в поселок. Из-за работ селяне остались без доступного выезда на федеральную трассу.

"Вы хвалите поселковую власть, но у нас все делается через "ж...". Они знали, что будет ремонт? Знали. Дорога из поселка на Алхо в аховом состоянии. Две дороги закрыты еще предыдущим районным мэром Пинигиным. Все ездят по старой федералке, а ее по документам теперь не существует. Неужели нельзя было нормально подготовиться к ремонту? У нас такое бедное поселение, что не может купить 2-3 машины отсева с ближайшего карьера и засыпать ямы? Это не миллионы и даже не сотни тысяч. А еще там сплошной гололед. Ехать даже 20км/час бывает опасно. Там яма на яме плюс гололед. Это наша дорога, и нужна она жителям Куркиекского сельского поселения. Понятно, что горожане сюда особо сейчас и не сунутся. А дорога на Алхо, через которую нам предлагают ездить, - это невообразимо! Мало того, что путь становится длиннее на десяток километров, так в каком она еще состоянии? Где соблюдение нормативов? Где подготовка? Нет ничего этого. А нам всю зиму и весеннюю распутицу - катайся, как хочешь. Когда уже село начнет жить нормально, по-человечески, а не по-скотски?" – пишут местные жители.

Ранее жители деревни в Беломорском районе пожаловались на состояние местной дороги.