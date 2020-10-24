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В Карелии дорога с кучами асфальта уходит под снег (ФОТО)

Новости. Общество
13:11, 25 Октября 2020
фото: "Беломорск"/vk.com/belomorskcity
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Жители деревни в Беломорском районе пожаловались на состояние местной дороги.

В паблике "Беломорск" опубликовали фото дороги в деревню Шижня. Жители старинного поморского поселения устали ждать, когда трассу приведут в порядок.

"Уже полгода лежат кучи вывезенного асфальта с города. Местами на дороге одностороннее движение. Пришел гололед и снег. Освещения на дороге тоже нет. Предупреждающие знаки отсутствуют! Неужели придется поднимать эту проблему на уровень Москвы? По этой дороге ездят не только жители, но и обслуживающий персонал железнодорожного моста!" - пишут в паблике.

Ранее в Минтрансе Карелии рассказали, куда жаловаться на плохую уборку дорог.

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