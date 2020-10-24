В Карелии дорога с кучами асфальта уходит под снег (ФОТО)

Жители деревни в Беломорском районе пожаловались на состояние местной дороги.

В паблике "Беломорск" опубликовали фото дороги в деревню Шижня. Жители старинного поморского поселения устали ждать, когда трассу приведут в порядок.

"Уже полгода лежат кучи вывезенного асфальта с города. Местами на дороге одностороннее движение. Пришел гололед и снег. Освещения на дороге тоже нет. Предупреждающие знаки отсутствуют! Неужели придется поднимать эту проблему на уровень Москвы? По этой дороге ездят не только жители, но и обслуживающий персонал железнодорожного моста!" - пишут в паблике.

Ранее в Минтрансе Карелии рассказали, куда жаловаться на плохую уборку дорог.