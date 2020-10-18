В Минтрансе Карелии рассказали, куда жаловаться на плохую уборку дорог

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики опубликовало телефоны дежурных служб для оперативного решения вопросов, связанных с зимним содержанием автодорог.

По информации ведомства, по вопросам, связанным с содержанием региональных автодорог, следует звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы Управтодора Карелии: +7(8142) 77-33-55. Диспетчерская служба ведет сбор информации о состоянии дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций.

По содержанию проходящих по территории республики федеральных автодорог (с их спимком можно ознакомиться здесь) следует обращаться в Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург–Мурманск Федерального дорожного агентства. Телефон диспетчера: +7(8142) 44-44-88.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб: