Жители поселка в Карелии не могут избавиться от счетов за воду, которой не пользуются

Новый приказ Минстроя Карелии не оправдал надежд жителей поселка Новая Вилга, которым выставляют счета за воду из колонок.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», недавно были внесены изменения в приказ карельского Минстроя о нормативах потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества. Нововведения касаются отмены платы за воду, используемой на СОИ, для жителей многоквартирных домов без централизованного холодного водоснабжения. Жители поселка Новая Вилга в Прионежском районе решили, что их проблемы со счетами за воду из колонок, которой они не пользуются, решены. Как выяснилось, люди рано обрадовались.

Почему изменения в правилах учета потребления холодной воды в многоквартирных домах не коснутся людей, которые платят за то, чем не пользуются, читайте в «МК в Карелии».