Жители поселка в Карелии по кровавым следам на снегу нашли и задержали убийцу

Мужчина в Суоярвском районе зарезал сожительницу, а потом повез топить труп в реке, оставляя кровавые следы на снегу, сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор Суоярвского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в декабре 2020 года пьяный житель поселка Суоеки у себя дома поссорился со своей сожительницей и ударил её ножом. Женщина скончалась на месте.

Вечером этого же дня, пытаясь избавиться от улик, мужчина погрузил труп на санки и повез в сторону реки Суоеки, но на мосту был задержан местными жителями, которые заметили следы крови на снегу.

Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и отбывал длительный срок в местах лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Суоярвский районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.