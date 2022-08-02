Жители поселка в Карелии рискуют жизнью из-за аварийных мостов, а власти бездействуют, заявили в ОНФ

Народный фронт в Карелии обратился в прокуратуру из-за того, что жители поселка на севере республики ежедневно ходят по аварийным мостам.

Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

От прокуратуры ждут реакции на ситуацию в поселке Энгозеро Лоухского района. Три переправы через два водоема, Энгозеро и озеро Станционное, соединяющие берега этого населенного пункта, находятся в аварийном состоянии.

«Как рассказали нам местные жители, уже порядка двадцати лет они не могут безопасно добраться до другого берега поселка. Люди идут не только к своим родственникам, но и в магазины, школу, к почтовому отделению. Поэтому им либо приходится рисковать своей жизнью, двигаясь по этим разрушенным путепроводам, либо идти в обход, а это около трех километров по разбитой ямами грунтовой дороге», — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Карелия Екатерина Филатова.

По ее словам, ОНФ обращался к администрации сельского поселения.

«В администрации сельского поселения наше обращение, которое было отправлено им две недели назад, сразу не смогли найти. Потом заявили, что, поскольку все были в отпуске, ответить на вопросы некому. Но, опомнившись, судя по всему, наспех подготовили ответ, заявив, что мосты у них на балансе не стоят. Значит, и ремонтировать они их не обязаны. Мы обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет бездействия органов местного самоуправления по ремонту этих пешеходных переправ», — добавила Филатова.