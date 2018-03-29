Жители поселка в Карелии сдают макулатуру, чтобы восстановить дом культуры и построить детскую площадку

В поселке Сосновец Беломорского района местные жители своими силами пытаются изменить жизнь к лучшему, поэтому организовали сбор макулатуры, чтобы собрать средства на восстановление дома культуры и обустройство детской площадки.

В пятницу, 23 марта, в поселке Сосновец состоялась погрузка макулатуры для ее отправки в Петрозаводск в пункт приема, сообщается в паблике "Беломорск".

Инициативные группы по восстановлению Дома Культуры и обустройству детской площадки благодарят всех неравнодушных людей, которые принимают участие в мероприятии.

На погрузку собралось много народу: людей выделили лесхоз и Маткожненская ГЭС, пришли школьники и просто неравнодушные люди, которые хотят изменить ситуацию в поселке к лучшему, отметили организаторы.

Погрузка длилась целый час, но загрузить удалось не все, осталось еще много макулатуры россыпью, поэтому организаторы обращаются ко всем, кто может помочь в ее раскладке по коробкам, прийти 30 марта 15.00 в здание будущего ДК.

Инициативная группа, которая проводит работу по восстановлению Дома Культуры, сообщает жителям поселка Сосновец, что на 28 марта на расчетном счету администрации МО "Сосновецкое сельское поселение" находится 36 тысяч рублей (необходимая сумма софинансирования физических и юридических лиц – 90 тысяч рублей). Макулатура сдана на сумму 21690руб. Сбор средств продолжается.