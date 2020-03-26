Жители поселков Карелии остались без дорог после смены руководства Управдора (ВИДЕО)

Жители Лахденпохского района, страдающие от качества местных дорог, добрым словом вспоминают экс-руководителя Управдора республики Виктора Россыпнова.

В паблике "ЛахдепохьЯ-Навсегда!" выложили видео, где демонстрируется нынешнее состояние участка дороги от федеральной трассы до Элисенваара. По словам местных жителей, которые уже неоднократно жаловались на качество трассы, дорога Куркиеки-Элисенваара так и не обслуживается.

"Кстати, жители Лахденпохского района с благодарностью вспоминают времена, когда руководил Управтодором Карелии Виктор Россыпнов. Как говорят жители, "мы уже почти поверили, что ситуация на наших дорогах кардинально изменится. Виктор Викторович сам часто приезжал на места, работал и по текущей ситуации, и на перспективу. Ему достаточно было только один раз позвонить или написать, и уже на следующий день мы видели работы на наших дорогах". А теперь - вот, как на видео. Пиши, звони - всё без толку, как не обслуживали, так и не обслуживают", - пишут в паблике.

Пришедший на смену Виктору Россыпнову в Управдоре Карелии Павел Дягтерев не оставил без внимание данное видео. Он оставил свой комментарий под постом в паблике. По его словам, 23 марта специалисты выезжали на данную автодорогу.

"Подрядной организацией начаты работы по устранению дефектов земляного полотна от поселка Элисенваара в сторону федеральной дороги до карьера, второй участок от карьера до федеральной дороги закрыт для движения грузового транспорта на просушку. Работы по восстановлению земельного полотна продолжатся после окончания выполнения работ на 1-м участке", - пишет руководитель Управтодора Карелии Павел Дягтерев.

Напомним, бывший гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев хотел через суд получить с известного в Карелии журналиста миллион рублей.