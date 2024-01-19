Жители поселков в Пряжинском районе остались без света

В населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения.
Как сообщили в паблике администрации Пряжинского района, произошло аварийное отключение электроснабжения в поселках Чална (частично), Падозеро, Виданы, Шуйская Слобода.
Бригада электриков уже работает, добавили в источнике.
«Приносим извинения за доставленные неудобства!», — написали в группе.
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