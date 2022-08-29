Жители пожаловались на отключение света в двух населенных пунктах Карелии

Жители утверждают, что света нет в селе Деревянное и деревне Уя, однако энергетики утверждают, что проблем на данных территориях нет.

Информация об отключении электричества в двух населенных пунктах появилась в паблике «ЧП КАРЕЛИИ: НОВОСТИ».

«Уже более суток населённые пункты Деревянное и Уя находятся без электроэнергии», — заявил автор поста.

В «Прионежской сетевой компании» сообщили «Столице на Онего», что проблем со светом в Деревянном нет. В то же время, как пояснили в компании, в окрестностях села могут быть повреждены линии, поэтому электричества может не быть в нескольких садоводческих товариществах. По оценке энергетиков, проблем нет и в деревне Уя. Однако специалисты допускают возможность точечных отключений.

Представители «Прионежской сетевой компании» предлагают в случае аварий звонить по номеру: 59-13-43