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Жители райцентра Карелии, устав ждать установки главной елки, сами украсили новогодний городок (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:28, 18 Декабря 2020
фото: © А. Рубцов/паблик Вконтакте "Сегежа LIVE" vk.com/sgzlive
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Жители Сегежи установили мини-елку и на площади Мира.

Сегежа осталась одним из немногих карельских райцентров, где до сих пор не украсили главную площадь к Новому году. Об этом рассказали в эфире радио ГТРК "Карелия".

"В отличие от других городов Сегежа не спешит устанавливать главную елку. И правильно – ель ставится накануне, а не заранее, так объяснили в администрации, по мере заключения контракта. Однако праздничная иллюминация сверкает во всей красе на обновленной площади Мира", – сообщили в эфире радио.

Местные жители, видимо, не согласны с тем, что город должен быть украшен накануне Нового года. И на площади Мира появилась маленькая елка.

Ранее комичный процесс установки елки в Кеми стал хитом TikTok.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-18 12:59:59
Торопиться не надо, а то тамошний контингент её сразу ушатает.
Жуков
2020-12-18 12:59:02
Администрация в Сегеже ждёт указаний или сообщение от деда Мороза.
Да
2020-12-18 12:50:43
Теперь осталось площадь очистить от снега.
Гость
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