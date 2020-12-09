Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО)

Жители Кеми засняли на видео процесс установки новогодней ели: видео обрело неожиданную популярность.

В Кеми местные жители установили елку к Новому году. Несколько мужчин не без труда подняли каркас праздничной конструкции, а кто-то зафиксировал момент на видео.

Усилия жителей Кеми в создании праздничного настроения оценили пользователи популярного сервиса для создания кротких видео TikTok. Ролик обрел большую популярность.

Ранее сообщалось, что в Беломорске устанавливают елку сразу с игрушками.