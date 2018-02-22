Жители России набрали аномальное количество кредитов

Объем выданных россиянам кредитных карт в январе вырос на 68 процентов по сравнению с тем же месяцем 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ипотечных кредитов в январе выдали на 63 процента больше в годовом выражении, микрозаймов - на 33,4 процента, объем потребительских кредитов вырос на 11,2 процента, сообщает Лента.ру.

Как пишет "Коммерсантъ", это аномальный для начала года рост кредитования. Впервые с 2014 года объем выданных займов превысил погашения, отмечает газета. При этом объем вкладов за январь сократился на два процента, это рекорд за последние пять лет.

"Банки наращивают темпы выдачи на фоне стабилизации ситуации в экономике. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются в банки за кредитами", - приводятся в сообщении НБКИ слова директора организации Александра Викулина.

Необычный для начала года рост присутствует также в статистике ЦБ, добавляет "Коммерсантъ". Общий портфель розничных кредитов банков вырос на 0,7 процента за январь. Для сравнения, в 2015–2017 годах за первый месяц кредитование физических лиц показывало отрицательную динамику.

По данным Объединенного кредитного бюро, за 2017 год россияне взяли кредитов на 5,7 триллиона рублей, это на 37 процентов больше, чем годом ранее. К примеру, кредитных карт было выдано 8,6 миллиона с общим лимитом 544,5 миллиарда рублей. Средний лимит по карте за год вырос на 37 процентов до 63 тысяч рублей.