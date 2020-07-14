Жители России назвали три главных признака "работы мечты"

Высокая зарплата – только один из признаков идеальной работы.

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.

Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber.



Для большинства, 67% опрошенных, идеальную работу определяет большой заработок. Другой показатель – стабильность, она важна для 58% респондентов. Также имеет значение коллектив – этот вариант выбрали 48%.



В пятерку признаков "работы мечты" также вошли комфортные условия труда (38%) и удобное расположение (30%).