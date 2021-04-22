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Жители Салминского сельского поселения Карелии выберут нового главу

Новости. Политика
15:28, 23 Апреля 2021
фото: ©Столица на Онего
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В воскресенье в шести районах республики пройдут муниципальные выборы.

В Питкярантском районе Карелии в предстоящее воскресенье, 25 апреля, пройдут досрочные выборы главы Салминского сельского поселения. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют три кандидата. Два из них – домохозяйка из поселка Мийнала Ольга Алешина и пенсионер МВД из Салми Владимир Орсаг – баллотируются на должность главы муниципального образования в качестве самовыдвиженцев. Третий кандидат – директор фирмы "Меркурий" Денис Королев – выдвинут партией "Единая Россия".

В борьбе за кресло руководителя муниципального образования намеревались участвовать также житель Камчатки Андрей Буклов, выдвинутый партией "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", и директор строительной компании "НовороссПроектСтрой" Руслан Усаров, который баллотировался от "Интернациональной партии России". Однако им было отказано в регистрации.    

Напомним, должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.

Кроме того, как сообщили в Центральной избирательной комиссии Карелии, в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком и Прионежском районах республики в воскресенье пройдут дополнительные выборы депутатов местных советов. По одному депутату предполагается выбрать в советы Беломорского и Олонецкого городских поселений, а также Куземского, Новинского, Коткозерского и Мелиоративного сельского поселений.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-23 15:37:08
У них глава поселения хоть избирается, а в ПТЗ и этого нет. Демократия, однако.
однозначно
2021-04-23 15:33:22
Без разницы. Либерды нет.
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