Жители села в Карелии жалуются на многочасовые отключения света

Депутат Заксобрания Карелии адресовал жалобы жителей села на перебои со светом прокурору республики.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ройне Изюмов направил заявление прокурору республики Дмитрию Харченкову об отключениях света в селе Заозерье Прионежского района.



«Жители Заозерья бьют тревогу. Пишут, что целыми днями сидят без света. Электричество отключают на 8-10 часов. И это в зимнее время года. Обратился по данному факту в прокуратуру республики Карелия», - написал депутат на своей странице в соцсети.







Напомним, ранее энергетики объяснили причину длительных отключений света в Шуйском сельском поселении.