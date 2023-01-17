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Жители села в Карелии жалуются на многочасовые отключения света

Новости. Общество
14:05, 20 Января 2023

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Депутат Заксобрания Карелии адресовал жалобы жителей села на перебои со светом прокурору республики.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ройне Изюмов направил заявление прокурору республики Дмитрию Харченкову об отключениях света в селе Заозерье Прионежского района. 

«Жители Заозерья бьют тревогу. Пишут, что целыми днями сидят без света. Электричество отключают на 8-10 часов. И это в зимнее время года. Обратился по данному факту в прокуратуру республики Карелия», - написал депутат на своей странице в соцсети.



Напомним, ранее энергетики объяснили причину длительных отключений света в Шуйском сельском поселении. 

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