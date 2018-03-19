Жители Сумского Посада жалуются на нечищеные в поселке дороги

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В поселке Беломорского района Карелии пенсию дали с задержкой в два дня из-за нечищеных дорог.
Как рассказали "Столице на Онего" местные жители, дорога в самом поселке до сих пор не чищена, а до поселка до трассы сумели расчистить, но разъехаться на ней двум автомобилям сложно.
"Трактору, который есть, не взять то, что намело. Нужна хорошая техника", - рассказали жители поселка.
Из-за выпавшего на прошлой неделе снега и занесенных дорог в Сумском посаде пенсию местные жители получили только в субботу, то есть на два дня позже запланированного.
"Очень ждем, что дороги расчистят", - сказали они.
Село Сумский посад основано в XV веке новгородскими переселенцами. Является одним из самых древних поморских поселений.
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