Суоярвские депутаты признали, что качество связи не соответствует времени.

На последней сессии Совета Суоярвского муниципального округа депутаты выразили глубокую озабоченность качеством услуг, предоставляемых «Почтой России» и «Ростелекомом» на территории округа. Как подчеркнул Роман Петров, глава Суоярвского округа, жители неоднократно жаловались на перебои с почтовой доставкой, низкую скорость интернета и частые сбои в телефонной связи.

Депутаты отметили, что почтовые отделения находятся в плачевном состоянии, многие из них требуют ремонта. Пожилые люди жалуются на задержки с доставкой пенсий и подписных изданий. По словам Петрова, представители «Почты России» заверили, что большинство отделений соответствует нормативным требованиям, но депутаты и жители округа не согласны с такой оценкой.

Ситуация с интернет-связью также оставляет желать лучшего, признал Роман Петров. Частые сбои и низкая скорость интернета создают серьезные неудобства для жителей и предприятий. Представители «Ростелекома» согласились с наличием проблем, но заверили, что компания готова к сотрудничеству с местными властями для их решения.

«В итоге все пришли к выводу: требование улучшить качество связи на территории Суоярвского округа справедливое и своевременное», — подытожил глава округа. — «Нужна постоянная работа на местах и тесное содействие с муниципальной властью.»