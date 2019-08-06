Жители Суоярвского района через суд заставили администрацию защитить их от пожара

Администрацию 4 сельских поселений обязали убрать сухую траву и валежник, сообщили на сайте Суоярвского районного суда.

Прокурор Суоярвского района, в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к администрации Найстенъярвского, Поросозерского, Лоймольского, Вешкельского сельских поселений об обязании защитить жителей района от возможный пожаров.

На территории 10 населенных пунктов отсутствовала звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре. Кроме того, территория поселков Пийтсиеки, Райконкоски, Лоймола, Леппясюрья, Вегарус, Хаутаваара, Найстенъярви, Лахколампи, Тойвола и Суоеки Найстенъярвского сельского поселения, прилегающая к лесу, не была очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса.



Суд обязал администрацию устранить нарушения.