Жители трех деревень в Карелии останутся без света в конце рабочей недели

Власти двух районов Карелии предупредили об отключении электроснабжения в трех деревнях.

В четверг, 10 ноября с 09.00 до 16.00 свет отключат в Салмагубе и Кумсагубе Медвежьегорского района.



Причина - неотложные ремонтные работы.



На следующий день, 11 ноября, электричества не будет в деревне Вокнаволок под Костомукшей.



Время отключения c 14.00 до 16.00. Причина та же.



