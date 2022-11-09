Жители трех деревень в Карелии останутся без света в конце рабочей недели

Власти двух районов Карелии предупредили об отключении электроснабжения в трех деревнях.
В четверг, 10 ноября с 09.00 до 16.00 свет отключат в Салмагубе и Кумсагубе Медвежьегорского района.
Причина - неотложные ремонтные работы.
На следующий день, 11 ноября, электричества не будет в деревне Вокнаволок под Костомукшей.
Время отключения c 14.00 до 16.00. Причина та же.
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