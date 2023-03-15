Жителя Карелии будут судить за отчаянное сопротивление полицейским

фото: кадр из видео СУ СК РФ по РК

В Сортавале молодой человек, забравшийся в чужое помещение, так отчаянно сопротивлялся полицейским, что травмировал их, сообщили в Следкоме Карелии.

В Сортавале возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии по отношению к представителям власти.

Инцидент случился 13 марта 2023 года. Полицейские прибыли к постройке, расположенной рядом с одним из домов на Ленинградском шоссе, куда незаконно проник подозреваемый. Мужчина решил сопротивляться и в результате травмировал сотрудников полиции.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.