Жителя Карелии будут судить за отчаянное сопротивление полицейским

В Сортавале молодой человек, забравшийся в чужое помещение, так отчаянно сопротивлялся полицейским, что травмировал их, сообщили в Следкоме Карелии.
В Сортавале возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии по отношению к представителям власти.
Инцидент случился 13 марта 2023 года. Полицейские прибыли к постройке, расположенной рядом с одним из домов на Ленинградском шоссе, куда незаконно проник подозреваемый. Мужчина решил сопротивляться и в результате травмировал сотрудников полиции.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание