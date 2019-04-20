Жителя Карелии будут судить за пьяное вождение

В Пудожский суд поступило уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.

На сайте районного суда сообщается, что житель Пудожа сел за руль в нетрезвом состоянии.

Он предстанет перед судом за совершение преступления.

За данное преступление предусмотрены наказания в виде: штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет, лишения свободы на срок до 2 лет.