Жителя Карелии будут судить за пьяное вождение

Новости по теме
Загрузка...
В Пудожский суд поступило уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.
На сайте районного суда сообщается, что житель Пудожа сел за руль в нетрезвом состоянии.
Он предстанет перед судом за совершение преступления.
За данное преступление предусмотрены наказания в виде: штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет, лишения свободы на срок до 2 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
Аналитика
18.04.2019 15:39
Капитал
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
19.04.2019 10:36
Комментарии