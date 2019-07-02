Жителя Карелии будут судить за сознательное заражение ВИЧ

Рассмотрение уголовное дела пройдет в Лахденпохском районном суде.

Информация о судебном процессе появилась в группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ–НАВСЕГДА".



Собщается, что районный суд начнет рассматривать уголовное дело во вторник.

Обвиняемому инкриминируют ч. 2 ст. 112 УК РФ – "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни". Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Информация по процессу скрыта. Дело рассматривает судья Елена Сущевская.