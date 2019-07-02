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Новости. Криминал
13:12, 02 Июля 2019
фото: AP Photo/Walter Astrada

Жителя Карелии будут судить за сознательное заражение ВИЧ

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Рассмотрение уголовное дела пройдет в Лахденпохском районном суде.

Информация о судебном процессе появилась в группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ–НАВСЕГДА". 

Собщается, что районный суд начнет рассматривать уголовное дело во вторник.

Обвиняемому инкриминируют  ч. 2 ст. 112 УК РФ – "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни".  Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Информация по процессу скрыта. Дело рассматривает судья Елена Сущевская.

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Комментарии

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кир
2019-07-02 13:19:53
По телевизору богатеи задолбали рекламами. В том числе и бессовестные врачи-торгаши лекарствами. А про СПИД ничего нет. Я уже и забыл, что он есть. Всё-таки в каком лживом и бесчеловечном обществе мы живём?
Неравнодушный
2019-07-02 13:28:39
кир, самые умные врачи сидят в военкоматах. Они всегда говорят, что ты абсолютно здоров.
Гость
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