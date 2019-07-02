Жителя Карелии будут судить за сознательное заражение ВИЧ

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Рассмотрение уголовное дела пройдет в Лахденпохском районном суде.
Информация о судебном процессе появилась в группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ–НАВСЕГДА".
Собщается, что районный суд начнет рассматривать уголовное дело во вторник.
Обвиняемому инкриминируют ч. 2 ст. 112 УК РФ – "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни". Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Информация по процессу скрыта. Дело рассматривает судья Елена Сущевская.
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