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Жителя Карелии госпитализировали после дебоша на автозаправке

Новости. Происшествия
10:00, 22 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В Сортавале местный житель устроил разборки с сотрудницей автозаправки и попал в больницу, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 17 июля сотрудникам вневедомственной охраны, патрулирующим территорию Сортавалы, поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации на одной из автозаправочных станций города. К прибывшим на охраняемый объект росгвардейцам обратилась оператор-кассир и рассказала о бывшем сожителе, который пришёл на автозаправочную станцию выяснять отношения. Как выяснилось, мужчина был нетрезв, громко ругался нецензурными словами, вёл себя агрессивно, а после вовсе разбил стекло входной двери кулаком и скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны взяли приметы правонарушителя и приступили к поиску. Спустя некоторое время дебошир, 43-летний местный житель, был задержан у своего дома. Правая рука мужчины была в резаных ранах, наблюдалась сильная кровопотеря – последствия удара кулаком по стеклянной двери. Росгвардейцы, оценив ситуацию, незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован.

Информация о происшествии передана полицейским. Проводится проверка.

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