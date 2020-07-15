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Жителя Карелии, обматерившего посетителей и работников магазина, задержали бойцы Росгвардии Карелии

Новости. Происшествия
12:25, 16 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, мешавшего работе торгового заведения в Сортавале.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, днем 14 июля сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны выезжали на сработку сигнализации в один из сетевых магазинов на улице Ленина в Сотравале. Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что посетитель, 50-летний мужчина, вел себя неподобающим образом — приставал к гражданам и персоналу магазина, размахивал руками, выражал свои эмоции с использованием нецензурной лексики.

Нарушитель общественного порядка задержан и передан участковому уполномоченному полиции районного отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

За мелкое хулиганство гражданина ожидает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

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Комментарии

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кир
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