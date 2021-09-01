Жителя Карелии обвинили в краже телефона после того, как он вернул его владельцу

Полиция Олонецкого района Карелии возбудила уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона, и попытка вернуть украденное не избавила его ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Уголовное дело дело было возбуждено по заявлению приятеля обвиняемого, который сообщил, что у него украли смартфон стоимостью 4555 рублей. По его словам, гаджет пропал, когда он проводил время в компании приятелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен один из участников застолья — 36-летний местный житель. Он признался в краже и рассказал, что похитил смартфон, когда владелец лёг спать. Продать гаджет ему не удалось, и он оставил его себе. Узнав, что потерпевший обратился в правоохранительные органы, он подкинул ему телефон, но тем не менее, ему было предъявлено обвинение.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до двух лет.