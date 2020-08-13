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Жителя Карелии оштрафовали на полмиллиона рублей за призывы к терроризму

Новости. Криминал
13:45, 14 Августа 2020
фото: © Анастасия Осипова
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Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что житель Карелии, используя информационно-телекоммуникационные сети, осуществлял публичные призывы к оправданию террористических действий, в том числе в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, а также публичные призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-14 14:05:59
В Белоруссии власти тоже так сначала думали , а оказалось что это НАРОД , а террористы и экстремисты сами оказались . Во как бывает )) :) Тут и по-аккуратнее бы надо )))
новый
2020-08-14 13:56:11
Хорошая новость. Эти деньги он должен отработать на принудительных общественных работах. Местечковым протестунам на заметку. :)
Off
2020-08-14 13:52:16
.."осуществлял публичные призывы к оправданию террористических действий, в том числе в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, а также публичные призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти." Чем то это напоминает события в Беларуси.
кир
2020-08-14 14:20:15
Off, политолог глуповатый. Ничего личного. Отсутствие знаний и такта не освобождает от ответственности.
кир
2020-08-14 13:50:38
Самобытный.
Off
2020-08-14 13:55:37
кир, Шариков ..ты что ,на подсосе у админов ? Что то ответы тебе не пропускают.. )))
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