Жителя Карелии оштрафовали на полмиллиона рублей за призывы к терроризму

Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что житель Карелии, используя информационно-телекоммуникационные сети, осуществлял публичные призывы к оправданию террористических действий, в том числе в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, а также публичные призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.