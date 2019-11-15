Жителя Карелии оштрафовали за публикацию свастики в соцсети

Мужчину наказали за размещение изображений с нацисткой символикой, свастикой, запрещенных к публичной демонстрации, сообщили на сайте Лоухского районного суда.

Житель Лоухского района разместил в соцсети картинки и фото с изображением нацисткой символики и свастики, запрещенных к публичной демонстрации.

Суд оштрафовал нарушителя на две тысячи рублей, учитывая обстоятельства дела, характер правонарушения, личность правонарушителя, наличие у него смягчающего наказание обстоятельства – признание вины и раскаяние в содеянном.

Ранее в Сортавале человека наказали за размещение свастики на личной странице в Интернете.