Жителя Карелии оштрафовали за размещение свастики в Сети

Мужчина в одной из соцсетей разместил нацистскую символику, сообщили в Пряжинском районном суде.

Сотрудники МВД во время проверки обнаружили изображение свастики на странице жителя Пряжинского района в одной из социальных сетей в Интернете.

В суде молодой человек подтвердил, что действительно разместил на своей странице нацистскую символику, не зная о запрете на ее публичное демонстрирование.

За совершение правонарушения суд назначил штраф – тысячу рублей.