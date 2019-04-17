Жителя Карелии оштрафовали за размещение свастики в Сети

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Мужчина в одной из соцсетей разместил нацистскую символику, сообщили в Пряжинском районном суде.
Сотрудники МВД во время проверки обнаружили изображение свастики на странице жителя Пряжинского района в одной из социальных сетей в Интернете.
В суде молодой человек подтвердил, что действительно разместил на своей странице нацистскую символику, не зная о запрете на ее публичное демонстрирование.
За совершение правонарушения суд назначил штраф – тысячу рублей.
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