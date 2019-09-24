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Новости. Криминал
13:48, 24 Сентября 2019
фото: © Beeki / pixabay.com, © Архив ТАСС/EPA/ALI ALI

Жителя Карелии отправят в колонию на 20 лет за зверское убийство двух человек

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Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводчанин признан виновным в совершении убийства и умышленном уничтожение чужого имущества. 

Как установлено в судебном заседании, 46-летний подсудимый в декабре 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения внутри деревянного строения хозяйственно-бытового назначения вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной. После внезапной ссоры он решил их убить. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом мужчине в область головы и шеи, а затем поджег конструкции строения и находящиеся в нем предметы. После того как произошло возгорание, он вышел на улицу и плотно закрыл входную дверь, подперев ее снаружи вилами.

Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

На следствии и в суде подсудимый выдвигал различные версии в свою защиту. По его словам, пожар мог возникнуть из-за неосторожно брошенного им окурка или же из-за неисправной электропроводки.

Присяжные заседатели вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. 

Приговор не вступил в законную силу.

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