Жителя Карелии отправят в колонию на 20 лет за зверское убийство двух человек

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводчанин признан виновным в совершении убийства и умышленном уничтожение чужого имущества.

Как установлено в судебном заседании, 46-летний подсудимый в декабре 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения внутри деревянного строения хозяйственно-бытового назначения вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной. После внезапной ссоры он решил их убить. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом мужчине в область головы и шеи, а затем поджег конструкции строения и находящиеся в нем предметы. После того как произошло возгорание, он вышел на улицу и плотно закрыл входную дверь, подперев ее снаружи вилами.

Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

На следствии и в суде подсудимый выдвигал различные версии в свою защиту. По его словам, пожар мог возникнуть из-за неосторожно брошенного им окурка или же из-за неисправной электропроводки.

Присяжные заседатели вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу.