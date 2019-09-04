Жителя Карелии поймали на попытке расплатиться фальшивой купюрой

Инцидент произошел 3 сентября в Олонце, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в магазине на ул. Карла Маркса. Группа задержания выяснила, что 46-летний посетитель предложил к оплате "билет Банка приколов".



При стоимости товара 180 рублей он получил бы в качестве сдачи солидную сумму настоящими деньгами. Но бдительный кассир заметил обман и вызвал росгвардейцев.



Задержанный передан в полиции.