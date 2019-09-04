Жителя Карелии поймали на попытке расплатиться фальшивой купюрой

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Инцидент произошел 3 сентября в Олонце, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Тревожная сигнализация сработала в магазине на ул. Карла Маркса. Группа задержания выяснила, что 46-летний посетитель предложил к оплате "билет Банка приколов".
При стоимости товара 180 рублей он получил бы в качестве сдачи солидную сумму настоящими деньгами. Но бдительный кассир заметил обман и вызвал росгвардейцев.
Задержанный передан в полиции.
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