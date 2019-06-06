Жителя Карелии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

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Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщили в Пудожском районном суде.
Житель Пудожа в июле сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождении медицинского освидетельствования.
Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.
В марте мужчина вновь был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления автомобилем.
Горе-водителя приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов и лишили прав на 2,5 года.
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