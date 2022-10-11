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Жителя Карелии вновь оштрафовали за рекламу поверки счетчиков, замаскированную под официальный документ

Новости. Общество
11:13, 23 Ноября 2022
фото: предоставлено УФАС Карелии

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Индивидуальный предприниматель Калачев И.Д. рассылал незаконную рекламу жителям девяти городов России, сообщили в УФАС Карелии.

Индивидуальный предприниматель Калачев И.Д. вновь оштрафован за нарушение закона о рекламе. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

В УФАС Карелии выяснили, что бизнесмен распространял по почтовым ящикам домов в девяти городах страны извещения рекламного характера о необходимости поверок приборов учета воды. Такие извещения от имени «Центра метрологии ЖКХ» люди получали в Пензе, Воронеже, Новосибирске, Орле, Иванове, Тюмени, Калининграде, Ярославле и Красноярске.

Антимонопольщики пришли к выводу, что в извещениях есть нарушения федерального закона о рекламе.

По способу исполнения извещения схожи с платежными документами. В них содержатся ссылки на федеральные законы, обращение к плательщикам, таблица, имитирующая расчетную таблицу стоимости коммунальной услуги по тарифам и по нормативам, штрих-код.

Потребители, получавшие извещения, воспринимали изложенную в них информацию как официальное уведомление о том, что только «Центр метрологии ЖКХ» вправе проводить поверки счетчиков.

Люди полагали, что информация, указанная в извещениях, носит обязательный характер, рекламные листки воспринимались как квитанции коммунальной службы, по которым необходимо оплатить услуги.

Кроме того, считают в УФАС, использование в рекламе наименования «Центр метрологии ЖКХ» недопустимо, поскольку оно не ассоциируется у потребителя с лицом, которое в действительности оказывает услуги - ИП Калачевым И.Д. Это вводит потребителей в заблуждение.

Вместе с тем ИП Калачев И.Д. не имеет аккредитации на право проводить поверки водосчетчиков.

Следует отметить, что поверка прибора учета необходима для того, чтобы удостовериться, что счетчик верно фиксирует потребление воды. Межповерочный интервал исчисляется с даты заводской поверки, указанной в техническом паспорте счетчика, или даты последней поверки аккредитованной организацией.

Информация об истечении межпроверочного интервала прибора учета указывается в квитанциях, выставляемых ООО «КРЦ», на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

Любые уведомления сторонних организаций могут носить только рекламный характер.

Поверку счетчиков имеет право проводить аккредитованная организация. В Петрозаводске правом поверки и калибровки средств измерения обладает центр стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Карельский ЦСМ»). Метрологическая служба центра аккредитована в российской системе калибровки. 

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