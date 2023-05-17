Жителя Петрозаводска, бравшего кредит за кредитом, от мошенников спасла жена

Под видом подработки злоумышленники убедили мужчину взять несколько виртуальных кредитных карт, сообщили в МВД Карелии.

К правоохранителям Петрозаводска обратился продавец 1990 года рождения.



Ему позвонили неизвестные и предложили подработать на рассылке рекламы. Когда мужчина согласился, его убедили в том, что доступ к вакансии откроется, как только он переведет 8,5 тысячи рублей на «зарплатный счет».



После петрозаводчанин получил скриншот, где переведенная сумма на его «новом специальном счете» отображалась в валюте.



Затем злоумышленники настояли на открытии еще одного счета, который также нужно было пополнить.



На самом деле под видом этих операций горожанина вынудили оформить виртуальные кредитные карты. За несколько часов общения мошенники убедили мужчину взять несколько таких кредитов и перечислить им деньги.



Манипуляции потерпевшего заметила его жена. Вместе они поняли, что попались на уловки мошенников и обратились в полицию. Общий семейный ущерб составил 135 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.



По заявлению проводится проверка.