Реклама

Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
К новому району Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера построили асфальтированную дорогу (ФОТОФАКТ)
12.05.2023 14:19
В каждом доме ЖК «Флотилия» будет установлена собственная котельная
25.05.2023 16:49

Жителя Петрозаводска, бравшего кредит за кредитом, от мошенников спасла жена

Новости. Криминал
11:00, 28 Мая 2023
фото: © mentoday.ru

Новости партнеров

Под видом подработки злоумышленники убедили мужчину взять несколько виртуальных кредитных карт, сообщили в МВД Карелии.

К правоохранителям Петрозаводска обратился продавец 1990 года рождения.

Ему позвонили неизвестные и предложили подработать на рассылке рекламы. Когда мужчина согласился, его убедили в том, что доступ к вакансии откроется, как только он переведет 8,5 тысячи рублей на «зарплатный счет».

После петрозаводчанин получил скриншот, где переведенная сумма на его «новом специальном счете» отображалась в валюте.

Затем злоумышленники настояли на открытии еще одного счета, который также нужно было пополнить.

На самом деле под видом этих операций горожанина вынудили оформить виртуальные кредитные карты. За несколько часов общения мошенники убедили мужчину взять несколько таких кредитов и перечислить им деньги.

Манипуляции потерпевшего заметила его жена. Вместе они поняли, что попались на уловки мошенников и обратились в полицию. Общий семейный ущерб составил 135 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

По заявлению проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме
21.05.2023, 18:40
Родители одиннадцатиклассника в Петрозаводске потратили 37 тысяч рублей на выпускной
23.05.2023, 00:10
Кинолог раскрыл секрет, кого собака считает хозяином

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.