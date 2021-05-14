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Жителя Петрозаводска обвинили в грабеже из-за игрушечной машинки

Новости. Криминал
11:32, 15 Мая 2021
фото: pixabay
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Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о грабеже после того как житель города похитил игрушечную машину в торговом центре.

По данным МВД, сообщение о преступлении поступило от работников крупного торгового центра. Они рассказали, что неизвестный похитил машинку на пульте управления стоимостью 4 тыс. рублей. Он схватил игрушку со стеллажа и выбежал из магазина. Продавец попыталась его остановить, но безуспешно.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемый — им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления петрозаводчанин. Он рассказал, что уже продал похищенную игрушку.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава  преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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