Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Обвиняемый является одним из участников группы поддержки исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В мировом суде Петрозаводска 19 мая пройдет предварительное слушание по уголовному делу жителя карельской столицы Алексея Чеснокова, который обвиняется в оскорблении представителя власти. Пострадавшим оказался подполковник ФСБ, а формальным поводом для возбуждения этого дела послужил комментарий в социальной сети, который следствие приписывает Чеснокову.

Сам Алексей утверждает, что не только не писал этот комментарий, но даже не видел его в Интернете. Примечательно, что делом Чеснокова занимался следователь Максим Завадский, который вел дело известного исследователя сталинских репрессий из Петрозаводска Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. А Алексей является одним из участников группы поддержки Дмитриева и не раз приходил к нему в суд и выходил в пикеты солидарности на улицы карельской столицы.

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