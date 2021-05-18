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Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Новости. Общество
16:37, 18 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Обвиняемый является одним из участников группы поддержки исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В мировом суде Петрозаводска 19 мая пройдет предварительное слушание по уголовному делу жителя карельской столицы Алексея Чеснокова, который обвиняется в оскорблении представителя власти. Пострадавшим оказался подполковник ФСБ, а формальным поводом для возбуждения этого дела послужил комментарий в социальной сети, который следствие приписывает Чеснокову.

Сам Алексей утверждает, что не только не писал этот комментарий, но даже не видел его в Интернете. Примечательно, что делом Чеснокова занимался следователь Максим Завадский, который вел дело известного исследователя сталинских репрессий из Петрозаводска Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. А Алексей является одним из участников группы поддержки Дмитриева и не раз приходил к нему в суд и выходил в пикеты солидарности на улицы карельской столицы.  

Читайте подробнее в статье «Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал».

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Комментарии

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кир
2021-05-18 17:27:09
На какие гранты личико наел? Он не перетрудился, - сказал знающий кот.
zanoza
2021-05-18 17:21:55
Похоже всей группе поддержки нужно ждать подобных "сюрпризов".
Гость
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